السودان: إيقاف شخصين أجنبيين على خلفية محاولة اغتيال حمدوك (فيديو)
أوقفت قوات الأمن السودانية شخصين أجنبيين في إطار التحقيقات الجنائية على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك>
من جانبها دانت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان الحادث الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء، وقالت الجماعة في بيان لها إن من يقف وراء هذا الحادث يسعى إلى جر البلاد إلى مستنقع آسن بهدف لتفكيك البلاد.
وقد نجا حمدوك من محاولة اغتيال فاشلة، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث انفجرت في طريق موكبه عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.