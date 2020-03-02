السودان: إقالة دبلوماسيين لارتباطهم بالبشير (فيديو)
أعلنت لجنة تفكيك وإزالة تمكين النظام في السودان عن إقالة عدد من السفراء بوزارة الخارجية لارتباطهم بالرئيس المعزول عمر البشير، وقال عضو اللجنة طه عثمان إنه تم إعفاء 14 سفيرا بوزارة الخارجية ووزيرين مفوضين تم تعيينهم بقرارات مباشرة من البشير.
كما تمت إقالة 35 سفيرا تم تعيينهم في إطار التمكين السياسي والاجتماعي دون مراعاة لأسس وشروط الكفاءة وشروط العمل بالمجال الدبلوماسي.
وأضاف طه أن اللجنة تعمل على تنفيذ شعار الثورة (حرية وسلام وعدالة)، حتى تشهد الخدمة المدنية قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لبناء دبلوماسية جديدة، قائمة على أساس الكفاءة والجدارة وحفظ كرامة السودانيين.