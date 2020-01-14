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السلطات المصرية تجدد حبس الصحفي محمود حسين (فيديو)
جددت السلطات المصرية حبس الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين 45 يوما، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.
وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ ثلاثة أعوام دون تقديمه لأي محاكمة رغم تجاوزه في ديسمبر الماضي مدة 24 شهرا التي حددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.
وبهذا تكون النيابة العامة قد جددت حبس محمود حسين احتياطيا أكثر من 20 مرة دون محاكمة.
وكانت محكمة مصرية قد قررت في الثالث والعشرين من مايو الماضي إخلاء سبيل حسين، لكن السلطات المصرية أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.