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السلطات السودانية تعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
تستمر معاناة الشعب السوداني جراء الفيضانات والتي غمرت 16 ولاية سودانية، وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيضانات إلى 100 شخص، فيما أصيب 46 شخصا أخرون.
وقالت السلطات السودانية إن أكثر من نصف مليون نسمة قد تضرروا، فضلا عن انهيار كلي وجزئي لعشرات الألاف من المنازل.
وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، قالت إن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي سجلت سابقا، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.
ووصفت السلطات السودانية الفيضانات والسيول الحالية بأنها الأشد منذ مئة عام. وكانت السلطات قد أعلنت البلاد منطقة كوارث طبيعية.