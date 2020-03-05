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السلطات السعودية تعلق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين (فيديو)
قررت السلطات السعودية تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خشية وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين، وستتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وسيتم إيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مرتبطة بالسفر إلى إيران وتخضع جميع تلك الحالات للحجر الصحي ليصبح عدد الحالات المسجلة في سلطنة عمان ما يقرب من 12 إصابة.
وفي لبنان أعلنت مستشفى رفيق الحريري الجامعي إصابتين جديدين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين في لبنان إلى 15 حالة، بينما شفيت المصابة الأولى الآتية من مدينة قم الإيرانية، وأوضحت الإدارة أن حالة أحد المصابين ما زالت حرجة أما حالة باقي المصابين فمستقرة ويتلقون العناية اللازمة.