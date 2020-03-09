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السعودية: صمت رسمي وتوسعة لدائرة الاعتقالات (فيديو)
لليوم الثاني على التوالي خيم صمت رسمي على السعودية في أعقاب نشر تقارير إعلامية غربية عن اعتقال أمراء كبار بالأسرة المالكة، وفي ظهور ملفت نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مراسم أداء القسم لسفيرين سعوديين معينين حديثا لدى أوكرانيا والأوروغواي في العاصمة الرياض.
وقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر في الديوان الملكي باتساع دائرة هذه الاعتقالات التي طالت أبناء العائلة الحاكمة ومسؤولين حكوميين وعسكريين، وشملت الاعتقالات العشرات كما تم استدعاء وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف لاستجوابه من قبل الديوان الملكي فيما يتعلق بانقلاب مزعوم.