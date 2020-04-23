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السعودية: صلاة التراويح في الحرمين وفق شروط محددة (فيديو)
قررت السلطات السعودية إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتخفيف قيود حظر التجوال المُقرر لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام شهر رمضان الفضيل.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان الأربعاء، إنه تقرر إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات (10 ركعات) مع استمرار تعليق حضور المصلين.
وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية قد أوصت الأحد الماضي عموم المسلمين بأن يصلوا الفرائض والتراويح خلال شهر رمضان في بيوتهم، إذا أوصت بذلك الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها.