المزيد من الحلقات
السعودية: حملة اعتقالات جديدة رغم تفشي فيروس كورونا (فيديو)
قال حساب معتقلي الرأي على تويتر إن السلطات الأمنية في المملكة شنت حملة اعتقالات جديدة مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة فيروس كورونا.
وقال الحساب إن الاعتقالات طالت عددا من كبيرا من الناشطين في المجال الإعلامي ومن بينهم منصور الرقيبة وذلك على خلفية تغريدات قديمة له عبر موقع تويتر طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين وهو عضو في منظمة "مسك" التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
كما اعتقلت السلطات السعودية الناشط محمد الجديعي من دون تقديم أي أسباب لاعتقاله، فضلا عن اعتقالها للناشط ماجد الغامدي وهو طالب دكتوراة دون تقديم أسباب للاعتقال.