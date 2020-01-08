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الرئاسة الجزائرية تندد بقصف الكلية العسكرية بطرابلس (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الثلاثاء" ناصر عمار آمر قوات الاسناد في الجيش الليبي بطرابلس، للحديث عن تنديد الرئاسة الجزائرية بالقصف الذي تعرضت له الكلية العسكرية في طرابلس، وتأكيدها بأن "العاصمة الليبية خط أحمر يجب عدم تجاوزه"، وكذلك دعوة تبون المجموعة الدولية ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما في فرض واحترام الأمن والسلم في ليبيا.
كما تناولت الحلقة أسباب انسحاب قوات حكومة الوفاق الليبية من سرت، وذلك بعد أن هاجمت المدينة قوات متعددة الجنسيات، والنتائج المترتبة على هذا الانسحاب.