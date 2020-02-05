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الدنمارك وهولندا تستدعيان سفيري السعودية (فيديو)
استدعت وزارتا الخارجية في هولندا والدنمارك سفيري السعودية لديهما، للاحتجاج على ما تقول إنها أنشطة تجسس جرت بأراضيهما وذلك على خلفية إعلان البلدين القبض على أربعة إيرانيين من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بتهمة التورط في أنشطة استخبارية لصالح السعودية.
وأكد وزير خارجية الدنمارك جيب كوفود عبر حسابه على تويتر وقال في تغريدة له، "تم استدعاء سفير السعودية لدى كوبنهاغن، من الواضح أن أنشطة تجسس جرت على الأراضي الدنماركية وهذا أمر غير مقبول، وسيتم نقل الرسائل نفسها إلى الرياض من قبل وزارة الخارجية الدنماركية".