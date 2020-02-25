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الداخلية المصرية تنظم زيارة لصحفيين وحقوقيين لسجن المرج (فيديو)
نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية المصرية زيارة لسجن المرج بمشاركة عدد من مراسلي الوكالات والقنوات الأجنبية، بالإضافة إلى مسئولي عدد من منظمات حقوق الإنسان، كما التقى الوفد عددا من النزلاء واطلع على أوجه الرعاية الطبية والثقافية التي يوفرها لهم قطاع السجون تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما تفقد الوفد مستشفى السجن وما يتضمنه من عيادات طبية وصيدليات وأظهرت الصور ممارسة السجناء رياضة كرة القدم وقراءة الكتب، فضلاً عن استقبال أسرهم في صالات واسعة مخصصة للزيارة.