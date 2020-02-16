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الخارجية المصرية تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة (فيديو)
قالت وزارة الخارجية المصرية إنه تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإجراءات التعامل مع حالات الجفاف والسنوات الشحيحة.
وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها في فيسبوك، أن المفاوضات تطرقت إلى أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ فضلا عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات، وسيقوم الجانب الأمريكي بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية فبراير/شباط الجاري.