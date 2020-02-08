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الخارجية الليبية: الإمارات ستكون تحت طائلة القانون الدولي (فيديو)
قالت وزارة الخارجية الليبية إن الإمارات ستقع تحت طائلة القانون الدولي لما سببته من دمار للبلاد وقتل للمدنيين الأبرياء، مشددة على رغبتها في حل الأزمة سياسيا لا عسكريا حفاظا على الأرواح.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد الهادي القبلاوي، أنه منذ العدوان على طرابلس في أبريل/نيسان لم يكن هناك تواصل حقيقي مباشر، كل ما هنالك رسائل غير مباشرة سواء عن طريق خارجيتنا لبعض الدول أو عبر المؤتمرات الدولية أو دول مفادها أنه يجب على أبوظبي إعادة حساباتها لأنها ليست جارة لنا وليست متأثرة بمآلات الصراع.