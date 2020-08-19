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الخارجية السودانية: أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته
نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق، حول سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وجاء في بيان لوزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الخارجية تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح.
وأضاف قمر الدين، وتؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن.