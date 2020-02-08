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الخارجية التونسية: أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني مرفوض (فيديو)
اعترضت وزارة الخارجية التونسية على مشاركة منتخب التنس للسيدات في كأس الاتحاد الدولي للتنس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومواجهته منتخب إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى وإن تعلق الأمر بمقابلات رياضية مرفوض، وإن مشاركة منتخب التنس للسيدات يعتبر تجاوزا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة وخلافا للموقف الرسمي للدولة التونسية."