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الخارجية الأمريكية: قطر حليف موثوق في مكافحة الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن منسق مكافحة الإرهاب السفير ناثان أ. سيلز سيتوجه اليوم إلى الدوحة لشكر القيادة القطرية على التزامها بمكافحة الإرهاب العالمي والتفاني في إقامة شراكة قوية مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب والأمن.
وذكرت الوزارة أن السفير سيلز سيلتقي بالنائب العام علي بن فطيس المري وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين “لمناقشة دور قطر كشريك قوي في مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تنفيذ قانونها الجديد لمكافحة تبييض الأموال، وقانون مكافحة تمويل الإرهاب”.