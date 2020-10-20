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الحكومة السودانية تؤكد استعدادها للتعاون مع الجنائية الدولية
أكدت الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفق ما يقتضيه القانون الجنائي الدولي.
وقال نصر الدين عبد الباري وزير العدل، بحثنا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ثلاثة خيارات حول المتهمين في جرائم دارفور، تشمل تشكيل محكمة خاصة أو محكمة مختلطة أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي، ولم يحدد عبد الباري موعد الاجتماع المقبل مع وفد المحكمة، لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور.
وبدورها وصفت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فاتو بنسودا اجتماعها مع المسؤولين السودانيين بـالمثمر والبناء.