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الحسن الددو: موقف المنظمات العربية والإسلامية من كورونا سلبي
قال الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا لبرنامج حوار مباشر إن المنظمات العربية والإسلامية ذابت مع جائحة كورونا ولم يعد لها ذكر ولم نر لها أثرا، كما أنه لم نجد للمنظمات الشرعية بحوثا نافعة ولم تدع إلى اجتماع للمجامع الفقهية.
وأضاف الددو أن جائحة كورونا حدثت في وقت حصار كل من غزة وقطر وحرب وتشريد في سوريا وليبيا ومجاعة في اليمن، في وقت كان يجب على الحكام إيقاف تلك الحروب.
وذكر الددو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، وأكد على مساعدة المسلم وغير المسلم في الجائحة ولكن المسلمين هم الأولى بالمعروف وأثني على موقف الدول العربية التي قدمت المساعدات للمسلمين ولغير المسلمين.