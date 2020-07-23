المزيد من الحلقات
أيام الله

الحسن الددو: الحج لا يعطل إلا بقرار من المسلمين جميعا (فيديو)

قال الشيح محمد الحسن الددو لبرنامج "أيام الله" على موقع الجزيرة مباشر إنه ينكر طريقة اتخاذ القرار الخاص بالحج هذا العام، من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، حيث  يرى أنه يجب أن يكون بالإجماع من المنظمات الإسلامية الشاملة ومن رؤساء المسلمين جميعا وعلماء المسلمين جميعا وألا يقتصر على دولة واحدة لأن الحج للمسلمين جميعا .

وأكد الددو أن كل ما يتعلق بخدمة الحجاج حق للقائمين على الحرمين الشريفين كما كان لقريش السقاية والرفادة، ولم يكن من هذه الخدمة منع الحجاج، فالحج مؤتمر عام للمسلمين جميعا، فلا يمكن أن يعطل إلا بقرار عام من المسلمين جميعا.

وتابع الددو أن حكام المسلمين يجتمعون على أمور عادية ويقيمون مؤتمرات لأمور أقل أهمية فكيف لا يكون هذا الحدث مدعاة لإقامة مؤتمر للمسلمين وقمة إسلامية تتخذ القرار اعتمادا على رأي العلماء والأطباء.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
1:20:23
أيام الله

الحسن الددو: الحج لا يعطل إلا بقرار من المسلمين جميعا (فيديو)

Thumbnail
0:11:10
المسائية

الخطوط القطرية تطالب دول الحصار بتعويضات مالية

Thumbnail
0:14:20
المسائية

قيس سعيد: تونس لن تكون مرتعا للعملاء والمتآمرين

Thumbnail
0:21:20
المسائية

اتفاق تركي روسي سعيا لوقف إطلاق النار في ليبيا

Thumbnail
0:42:20
المسائية

إثيوبيا: أكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

Thumbnail
0:08:03
المسائية

هجوم على معسكر للجيش المصري في شمال سيناء (فيديو)