الحسن الددو: الحج لا يعطل إلا بقرار من المسلمين جميعا (فيديو)
قال الشيح محمد الحسن الددو لبرنامج "أيام الله" على موقع الجزيرة مباشر إنه ينكر طريقة اتخاذ القرار الخاص بالحج هذا العام، من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، حيث يرى أنه يجب أن يكون بالإجماع من المنظمات الإسلامية الشاملة ومن رؤساء المسلمين جميعا وعلماء المسلمين جميعا وألا يقتصر على دولة واحدة لأن الحج للمسلمين جميعا .
وأكد الددو أن كل ما يتعلق بخدمة الحجاج حق للقائمين على الحرمين الشريفين كما كان لقريش السقاية والرفادة، ولم يكن من هذه الخدمة منع الحجاج، فالحج مؤتمر عام للمسلمين جميعا، فلا يمكن أن يعطل إلا بقرار عام من المسلمين جميعا.
الشيخ محمد الحسن الددو: #الحج لا يعطل إلا بقرار من جميع المسلمين— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2020
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وتابع الددو أن حكام المسلمين يجتمعون على أمور عادية ويقيمون مؤتمرات لأمور أقل أهمية فكيف لا يكون هذا الحدث مدعاة لإقامة مؤتمر للمسلمين وقمة إسلامية تتخذ القرار اعتمادا على رأي العلماء والأطباء.