الجيش السوداني: راضون عن لقاء البرهان مع نتنياهو (فيديو)
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، إن قيادات القوات المسلحة راضية عن اللقاء بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح الحسن أن قيادات القوات المسلحة علمت باللقاء بعد انعقاده، مشيرا إلى أن البرهان أعلم الجانب التنفيذي من مجلس السيادة الانتقالي أنه سيقوم بخطوة مهمة ستغير من أمور كثيرة جدا في البلاد.
وقال الحسن إن لقاء البرهان مع نتنياهو تم بمبادرات من شخصيات سودانية بعضها يقيم في الولايات المتحدة ولا يوجد دور لدول أخرى كما أثير.