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الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة لنقاط المراقبة بإدلب (فيديو)
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب، عبارة عن قافلة مؤلفة من 150 مركبة عسكرية توجهت إلى نقاط المراقبة التركية وسط إجراءات أمنية.
ويرى مراقبون أن هذه التعزيزات تسبق انطلاق عملية عسكرية تركية كبيرة بمحافظة إدلب لصد قوات النظام السوري التي تواصل بإسناد روسي هجوما واسع النطاق.
كما انطلقت في موسكو مباحثات بين خبراء عسكريين من روسيا وتركيا تتناول التصعيد العسكري الراهن وسبل خفض التوتر، وقالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا أكدت خلال المباحثات ضرورة خفض التوتر في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.