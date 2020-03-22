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الجيش الأردني يغلق العاصمة عمان لمنع تفشي كورونا (فيديو)
أعلن الجيش الأردني أن قواته ستنتشر على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء البلاد، في إجراء يسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من وحدات الجيش المنتشرة في كافة المحافظات.
أعلنت الحكومة حزمة إجراءات للسيطرة على الوباء؛ من بينها منع خروج المواطنين من منازلهم إلى للضرورة القصوى، وبموجب الإجراءات الجديدة، سيجري حظر أي تجمع يفوق عشرة أشخاص، نظرا لزيادة احتمال انتقال العدوى في التجمعات والأماكن المكتظة.