المزيد من الحلقات
الجزيرة مباشر تلتقي عائلة شهيد خانيونس المنكل به (فيديو)
جريمة جديدة تضاف إلى السجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي وقعت بخانيونس، حيث استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرق بلدة عبسان بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأظهر تسجيل فيديو جرافة عسكرية إسرائيلية تقدمت باتجاه جثمان الشهيد بينما كان عدد من الشبان يحاولون سحبه بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم، ونكلت الجرافة بجثمان الشهيد من خلال مقدمتها الحادة، حيث تم رفعه من رأسه ليتدلى باقي جسمه في صورة بشعة.