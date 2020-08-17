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التطبيع مع إسرائيل: السودان على خطى الإمارات قبل نهاية العام
كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الوزير القول إنه "يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي".
في غضون ذلك توقع وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.
وقال كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي إنه في أعقاب هذه الاتفاقية مع الإمارات ستأتي اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا.