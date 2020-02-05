البرهان يدفع بالسودان نحو التطبيع مع إسرائيل (فيديو)
شكل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، صدمة في السودان، الذي لطالما كان حاسماً في موقفه من إسرائيل ودعمه للقضية الفلسطينية، مما استدعى مواقف رافضة للقاء، بينما نفت وزارة الخارجية علمها به.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة السلام العربية، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ونتنياهو تصفية القضية الفلسطينية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن لقاء نتنياهو والبرهان في هذا التوقيت غير مقبول وليس له عائد إيجابي.