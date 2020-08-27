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البرهان: لن نتراجع حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الجيش السوداني لن يفرط في شبر من أرض السودان.
وجاء ذلك في خطاب للبرهان أمام جنود وضباط الجيش بمنطقة عسكرية شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وأرسل البرهان رسالة تطمين ودعم للسودانيين في حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد، قال فيها "نحن معكم".
وفي نوفمبر الماضي قال البرهان، إن حلايب سودانية، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها.