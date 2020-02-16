البرهان: سأعمل على تحقيق مصالح السودان (فيديو)
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن لإسرائيل دورا في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وإنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأضاف البرهان بأنه سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى كان الأمر متاحاً، وأن الجهاز التنفيذي سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرَّد التوافق على قيامها، وإن لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في 3 فبراير/ شباط الجاري، جاء في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية.