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البرلمان المصري يرفض تصريحات رئيس البرلمان الأوربي (فيديو)
هاجم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، تصريحات رئيس البرلمان الأوربي بشأن المواطن المصري باتريك جورج الذي تم القبض عليه في الآونة الأخيرة في مطار القاهرة.
وأعرب عبد العال في بيان صادر عنه رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوربي واعتبره تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
وقال عبد العال أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، ونأسف لاعتماد رئيس البرلمان الأوربي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة.