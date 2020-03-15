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الاتحاد الأوربي لكرة القدم يعلن تأجيل المنافسات بسبب كورونا (فيديو)
خيم شبح فيروس كورونا المستجد على ملاعب العالم، حيث أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل جميع المنافسات المقررة الأسبوع المقبل بما فيها مباريات دوري أبطال أوربا ويوربا ليغا.
وقرر اتحاد كرة القدم في إنجلترا تأجيل جميع مباريات النخبة بما فيها الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.
وقد أعلن فريق أرسنال عن إصابة مدربه ميكال أرتيتا بفيروس كورونا، وكذلك مهاجم تشيلسي، كالم هودسون أدوي، كما أعلن فريق إيفرتون عن ظهور أعراض الفيروس على عدد من لاعبي الفريق.