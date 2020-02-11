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الإفتاء المصرية تحذر من مشاهدة "قيامة أرطغرل" (فيديو)
حذرت دار الإفتاء المصرية من مشاهدة مسلسلي "وادي الذئاب" و"قيامة أرطغرل" التركيين، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد.
وقال المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية في بيان له، إن "أردوغان لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيا أو دينيا أو حتى عبر القوى الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية، وأن الرئيس التركي يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته."