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الأمم المتحدة تعتمد مقترحا قطريا لحماية التعليم (فيديو)
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد التاسع من سبتمبر/أيلول يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو ما اقترحته قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في العالم.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد الجمعية العامة القرار رقم 74 / 275، الذي قدم من قبل دولة قطر وتم اعتماده بناء على توافق الآراء حيث شارك في رعايته 57 من الدول الأعضاء.