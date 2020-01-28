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الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله يشعل مواقع التواصل (فيديو)
أثار تهديد أكاديمي إماراتي بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا، في حال فشل اللواء المتقاعد خليفة حفتر باقتحام طرابلس، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تغريدة بموقع "تويتر": "إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس..".
التغريدة أثارت غضبا واسعا بين النشطاء المصريين الذين اعتبروها إهانة للجيش المصري، فيما نظر إليها النشطاء الليبيون باعتبارها تقليلا من قدرات قوات الوفاق الوطني.