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الأردن: حظر التجوال يؤتي ثماره في وقف حركة وباء كورونا (فيديو)
قال مسؤول أردني إن حظر التجوال يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات في يوم الجمعة الماضي لأول مرة خلال أسابيع.
وقال العميد الركن مازن الفراية مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، إن التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده وهذا هو المبتغى والغاية.
ويذكر أن الحكومة الأردنية في 18 من مارس/آذار الماضي شرعت في تعطيل عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف أبريل/نيسان ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجوال شاملا.