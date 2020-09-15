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الأب مانويل مسلم: شعب فلسطين لن يستسلم وسيرفع البندقية في وجه الاحتلال
قال راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقا وعضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات الأب مانويل مسلم إن شعب فلسطين لن يستسلم وسيرفع البندقية في وجوه المحتلين ليقول لهم "أرحلوا هذه الأرض أرضي".
وتابع مسلم: "أقول لوزير خارجية الإمارات: كيف استطاعوا أن يقنعوك بأن إسرائيل ليست دولة غازية استعمارية حطمت شعبك العربي؟ كيف تتلاعب بحقوق 6 ملايين لاجئ فلسطيني؟ أين شعورك بأنك عربي مسلم؟".
وأضاف مسلم أقول لوزير الداخلية البحريني: "عندما تطبع مع إسرائيل فإنك تكون قد ضربت هويتي، واعترفت بأن إسرائيل صاحبة أرض، وبأنه من حق أي إسرائيلي أن يسكن هذه الأرض، واعترفت بحق الإسرائيلي في البقاء ولم تعطني كفلسطيني حقي في البقاء في أرض فلسطين".