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اضطراب الساعة البيولوجية سبب للإصابة بالفيروسات (فيديو)
أكد الدكتور سانشين باندا أحد الخبراء في مجال الإيقاع اليومي أو "الساعة البيولوجية"، أكد أن الضغوط الجسدية والنفسية يمكنها أن تجعلنا أكثر عرضة للفيروسات والمشاكل الصحية الأخرى، مشيرا إلى ضرورة تعزيز مناعتنا بالحفاظ على إيقاع يومي قوي سيكون من أقوى الدفاعات التي تمكننا من مواجهة الفيروسات.
وأضاف باندا أن إيقاع الجسم أساسي وحيوي لجهاز المناعة إذا كان متزامنا في الرئتين والقلب والكلى والدماغ، وسيضمن سير العمليات في كامل الجسم كما هو مخطط لها، بينما يتفرغ جهاز المناعة لمحاربة الفيروس وهزيمته بشكل فعال، وإذا كانت أنظمة التوقيت في جسم الانسان غير متزامنة يتم اختراق الأعضاء الأساسية مما يقلل من قوة نظام المناعة واضطراب الساعة البيولوجية.