استمرار الاحتجاجات بمدن سودانية لليوم الخامس على التوالي (فيديو)
لليوم الخامس على التوالي تتجدد الاحتجاجات في الخرطوم ومدن سودانية عدة احتجاجا على عدم توفر الخبز واستمرار أزمة الوقود وازدحمت عشرات السيارات أمام محطات الوقود واستمرت طوابير المواطنين أمام المخابز.
وعزت وزارة الطاقة الأزمة إلى انخفاض إنتاج المصفاة المحلية نتيجة توقف ضخ الخام من أحد الحقول غربي البلاد إثر عطل في خط الأنابيب.
وأبقى السودان على دعم المحروقات والدقيق في ميزانية 2020 على أن تتم مراجعة دعم السلع وفق قرارات المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد خلال فترة أقصاها أبريل/نيسان المقبل.