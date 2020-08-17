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استثمارات آل الشيخ تفشل في إعادة ألميريا إلى الدوري الإسباني
سادت حالة من الجدل والتساؤل بين المدونين على منصات التواصل العربية، بعد خسارة نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.
وخسر نادي ألميريا سباق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد هزيمته أمام جيرونا 2-1، في إياب نصف نهائي ملحق الصعود.
واستحوذ آل الشيخ على نادي ألميريا في أغسطس من العام الماضي، وضخ استثمارات كبيرة في الفريق، وتعاقد مع عدد من اللاعبين واستنجد بمدربين سبق لهم العمل في فرق من الدرجة الأولى.