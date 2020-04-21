المزيد من الحلقات
ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم (فيديو)
رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 158 ألف وفاة حتى اللحظة.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات حيث بلغت 2985 حالة، وكانت أول حالة وفاة سجلت في نهاية فبراير، وتعتبر الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 38200 وفاة من أصل 726861 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء أكثر من 63 ألفا.