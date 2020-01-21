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اختيار إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الإثنين"، اختيار الرئيس التونسي قيس سعيد وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي تكليف الفخفاخ بعد المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن الفخفاخ سيتولى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني 2020، وأن المهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور، على أن تعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.