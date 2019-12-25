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اختصاصي نفسي: السن المناسب للسماح بـ "تيك توك" 18 عاما
حذر أحمد صبحي الاختصاصي النفسي من الآثار الجانبية لإدمان الأطفال والمراهقين لتطبيق تيك توك.
وقال صبحي لبرنامج "حوار مباشر" على موقع الجزيرة مباشر إن السن المناسب للسماح للأطفال والمراهقين بتنزيل التيك توك هو ١٨سنة، مشيرًا إلى أن هذا ليس للمنع ولكن للحد من الإدمان والتأثير السلبي.
وطالب صبحي الضيف بضرورة عدم ترك أولادنا للتسطيح أو التعميمات الخاطئة التي يتلقونها من مواقع التواصل فضلا عن إتخاذ قدوات من مشاهير لا يقدمون أي شيء مفيد.
وشدد على ضرورة إطلاع أطفالنا على قدوات تاريخية وعصرية ملهمة وناجحة في مجالات مختلفة.