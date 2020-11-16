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احتفالات رسمية وشعبية بالخرطوم بمناسبة اتفاق السلام
شارك آلاف السودانيين في احتفالات السلام بالخرطوم، بمشاركة قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، كما استقبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قادة الحركات المسلحة في الخرطوم لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام الشهر الماضي.
شارك في الاحتفال قادة الحركات المسلحة الذين أنهوا إقامتهم لسنوات خارج البلاد وعادوا أمس إلى الخرطوم، ومنهم رئيس حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور ميني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور جبريل إبراهيم، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.
كما شارك أيضا في الاحتفال محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، ورئيس لجنة الوساطة في جوبا، توت قلواك، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدون بالخرطوم
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في لقاء بالخرطوم مع قيادات الحركات المسلحة إن اليوم يمثل الخطوة الأولى لوضع حد لمعاناة المواطنين في معسكرات اللجوء والنزوح، مؤكدا أن من أهم أولويات المرحلة تحقيق السلام وإنهاء الأزمة الاقتصادية.