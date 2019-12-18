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احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (فيديو)

استضافت حلقة المسائية "الثلاثاء" محمد نزال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، للحديث عن إحياء حركة حماس الذكرى 32 لإعلان تأسيسها، وإلى أي مدى تتمسك الحركة بالحقوق والثوابت الوطنية كاملة؟ وهل ما زالت متمسكة بالمقاومة خيارا وحيدا حتى التحرير والعودة.
وعن حركة المقاومة الإسلامية المعروفة اختصارا باسم "حماس" أسسها الشيخ أحمد ياسين مع بعض عناصر الإخوان المسلمين العاملين في الساحة الفلسطينية مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور محمود الزهار وغيرهما، وكان الإعلان الأول لحركة حماس عام 1987، لكن وجودها تحت مسميات أخرى في فلسطين يرجع إلى ما قبل عام 1948 حيث تعتبر نفسها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928. وقبل إعلان الحركة عن نفسها عام 1987 كانت تعمل على الساحة الفلسطينية تحت اسم "المرابطون على أرض الإسراء" و"حركة الكفاح الإسلامي".

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