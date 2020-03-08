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احتدام التوتر على الحدود بين اليونان وتركيا (فيديو)
احتدم التوتر على الحدود بين اليونان وتركيا، حيث اعتدت قوات الأمن اليونانية على اللاجئين والصحفيين في جزيرة لسبوس اليونانية، فيما نشر ناشطون صورا للاجئين قالوا إنهم تعرضوا للضرب على أيدي عناصر من قوات الأمن وحرس الحدود اليوناني قبل إعادتهم شبه عراة إلى الأراضي التركية.
ورشق بعض المهاجرين الشرطة اليونانية بالحجارة، ورفعوا فوق السياج الشائك لافتات كتب عليها نريد أن نعيش بسلام.
وأعلن وزير الدفاع اليوناني فرض قيود مؤقتة على الملاحة حول جزيرتي لسبوس وساموس موضحا أن المنع لا يشمل السفن التجارية.