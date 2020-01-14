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اجتماع في واشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الإثنين"، الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الأمريكية واشنطن لوزراء الخارجية والموارد المائية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم مفاوضات سد النهضة الأخيرة والتي انتهت دون توافق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وتقام مفاوضات واشنطن تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي.
ويذكر أن الاتهامات قد تصاعدت بين القاهرة وأديس أبابا بشأن السبب في فشل المفاوضات، فبينما اتهمت أثيوبيا مصر بطرح رؤية غير قابلة للتحقيق، ردت القاهرة باتهام أديس أبابا بالتعنت ومحاولة فرض تحكمها في النيل الأزرق.