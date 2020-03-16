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اتحاد علماء المسلمين يدعو لإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة (فيديو)
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة في أي بلد بدأ تفشي وباء كورونا فيه، وأصبح يشكل مصدر خوف حقيقي بناء على التقارير الطبية الموثوقة المعتمدة من الدولة.
وقال الاتحاد، في بيان صحفي، إن هذا الإيقاف يستمر إلى حين السيطرة على الوباء وتجاوز مرحلة الانتشار والخطر، حسبما تقدره الجهات العليمة المختصة.
وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إن الوزارة نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية وتم الاتفاق بينهما على الاكتفاء بخطبة الجمعة والتي خصصت للحديث عن الاسراء والمعراج يوم الخامس والعشرين من رجب، ودعا إلى عدم إقامة أي فعاليات جماهيرية.