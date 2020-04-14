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ابنة الممثل المصري محمد شومان تتبرأ منه (فيديو)
نشرت لجين شومان ابنة الممثل محمد شومان مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية تعلق فيه على استغاثة والدها بعد القبض على ابنه وأخيه وابن أخيه، إذ أعلنت أنه لا صلة لأسرتها به، وأن والدها لا علاقة لهم به منذ خمس سنوات، وقالت "احنا مش أسرتك، أنت مجرد اسم على البطاقة، احنا قطعنا كل علاقة تربطنا بيك".
وكان الممثل المصري المعارض محمد شومان قد نشر بيانا يعلن فيه قبض السلطات المصرية على ابنه أحمد وشقيقه فؤاد مطالبًا السلطات بسرعة الإفراج عنهما دون أي شروط.