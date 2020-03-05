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إيمان خطيب أول امرأة محجبة في البرلمان الإسرائيلي (فيديو)
نجحت القائمة العربية المشتركة في تعزيز قوتها ومكانتها بارتفاعها من 13 مقعدا إلى 15 مقعدا، وبنفس الوقت حرمت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تحقيق مبتغاه ببلوغ 61 مقعدا.
ونجحت القائمة المشتركة نسبيا بتعديل زيادة عدد النساء فيها من خلال دخول امرأتين عربيتين جديدتين في الموقعين 14 و15 وهما سندس صالح مندوبة الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي، وإيمان ياسين خطيب مندوبة الحركة الإسلامية الشق الجنوبي وهي أول امرأة عربية محجبة في البرلمان الإسرائيلي.