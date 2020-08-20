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إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية بسبب التطبيع مع إسرائيل
أقالت وزارة الخارجية السودانية الناطق الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق بسبب إعلان تأييده تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعينته مديرا لإدارة التخطيط فيها.
وقال بدوي في لقاء مع الجزيرة مباشر، إن على البرهان مصارحة الشعب السوداني بشأن العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف أنه في حال توقيع اتفاق سلام فإن السودان سيكون أهم بلد تطبع معه إسرائيل، حتى أهم من مصر، مؤكدا أن السلام بين إسرائيل والبلدان العربية يساعد العالم على تحقيق السلام الدولي.