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إعلان الجيش المصري عن وفيات في صفوفه بسبب كورونا (فيديو)
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، وهو الضحية الثانية لفيروس كورونا داخل صفوف الجيش.
وتصاعد قلق المصريين تجاه انتشار فيروس كورونا بعد إعلان الجيش وفاة اثنين من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس، بينما تحدثت معلومات عن تفشي المرض بين الضباط والمهندسين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.