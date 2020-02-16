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إسقاط مروحية ثانية للنظام السوري بريف حلب الغربي (فيديو)
قالت وكالت الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن مروحية تابعة لقوات النظام أسقطت في ريف حلب الغربي ما أدى إلى مقتل طاقمها، وأضاف مراسل الجزيرة أن الطائرة أسقطت بصاروخ موجه وهي الثانية التي تُسقط خلال أسبوع.
كما سيطرت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي روسي على خان العسل وأورم الصغرى والفوج 46 بريف حلب الغربي، وقالت قوات المعارضة إنها شنت هجوما معاكسا ضد قوات النظام في تلك المنطقة وقتلت عددا من أفراد قوات النظام ودمرت مدرعات وآليات.